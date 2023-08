Bayern Monaco, fumata nera per Kane: no del Tottenham all’ultima offerta bavarese

Si fa in grossa salita la strada che porta ad Harry Kane al Bayern Monaco. Il club bavarese è da tempo sulle tracce del capitano del Tottenham e dalla nazionale inglese, ma non trapelerebbe nessun fattore positivo e nessuna accelerata per portarlo in Germania. Infatti, nelle scorse ore gli Spurs avevano dato un ultimatum al Bayern chiedendogli di presentare un’ultima offerta importante. Anche per questa sarebbe arrivato un secco rifiuto.

Secondo quanto riporta Sky Sports, Kane doveva essere al centro di una riunione tra i dirigenti del Bayern Monaco e quelli londinesi. Nel corso di questa riunione però le sensazioni sarebbero diventate via via più negative del solito. Secco “no” da parte del Tottenham ai 100 milioni di euro che il Bayern Monaco avrebbe messo sul piatto.