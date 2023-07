Atp Gstaad 2023: buona la prima per Thiem, fuori Djere

Nella prima giornata di incontri di main draw nell’Atp di Gstaad 2023 si registra l’ottimo esordio di Dominic Thiem. Il campione del 2015 del torneo in corso sulla terra battuta svizzera passa il primo turno contro il francese Alexandre Muller battuto per 6-1 7-6(4). Al secondo round troverà il serbo Medjedovic, proveniente dalle qualificazione e giustiziere del numero 5 del seeding Zhang (4-6 6-1 6-4). Fuori anche la testa di serie numero 8 Laslo Djere, sorpreso dal belga Bergs per 6-0 4-6 6-3. Esordio vincente per Jaume Munar contro la wild card svizzera Ritschard (6-3 6-3) e Daniel Altmaier (6-3 6-4 a Bonzi).