Bayern Monaco, in difesa la coperta è corta: si punta allo svincolato Papastathopoulos

Con Dayot Upamecano indisponibile per infortunio e Matthijs de Ligt ai box per un infortunio al ginocchio, in difesa la coperta del Bayern Monaco è veramente corta. La dirigenza sta capendo cosa fare in questo momento, visto che la sessione di mercato di gennaio appare ancora troppo lontana.

Il nome che circola in queste ore in casa Bayern Monaco è quello di Sokratis Papastathopoulos. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland avrebbero messo gli occhi sullo svincolato greco reduce dalla conclusione dell’esperienza in terra ellenica con l’Olympiacos. Appare decisivo il parere del tecnico Thomas Tuchel.