Il Barcellona avrebbe violato per il secondo anno consecutivo le regole del Fair Play Finanziario ed essere recidivi potrebbe comportare ben più di una semplice multa.

La notizia è stata riportata dal Times e avrebbe del clamoroso, per l’importanza del club e, soprattutto, perché si tratterebbe del secondo anno consecutivo: il Barcellona avrebbe violato le norme Uefa per il fair play finanziario, esponendosi così a una sanzione severa per la prossima Champions.

Sotto la lente anche Chelsea e Aston Villa

Con il club blaugrana, nei guai anche Chelsea e Aston Villa, anche se, trattandosi per loro della prima volta, i provvedimenti disciplinari sarebbero meno pesanti.

Il quotidiano spagnolo As scrive che “fonti Uefa non commentano le decisioni del Club Financial Control Board, in quanto si tratta di un organismo esterno, ma spiegano che verrà comunque fatto un comunicato nelle prossime settimane”.

Cosa può succedere

In base al regolamento Uefa chi viola le norme del fair play può concordare la sanzione, ma per il Barcellona il caso è diverso, perché, come detto, la società blaugrana sarebbe recidiva, non avendo osservato le norme per il secondo anno di fila. E questo comporta ben più di una multa.