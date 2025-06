La nove volte campionessa olimpica, Katie Ledecky, ha conquistato il terzo tempo più veloce nella storia negli 800 metri stile libero ai Trials americani.

Katie Ledecky ha brillato negli 800 metri stile libero ai Trials americani. La campionessa Usa ha conquistato il terzo tempo più veloce nella storia, nuotando in 8:05.76, dopo i crono da lei stessa stabiliti alle Olimpiadi di Rio 2016 (8:04.79) e al record mondiale messo a segno un mese fa a Fort Lauderdale di 8:04.12.

La nove volte campionessa olimpica, Ledecky, 28 anni, punterà ora al settimo titolo consecutivo negli 800 metri ai mondiali di Singapore (11 luglio – 3 agosto).

Ledecky ai campionati Usa (in corso a Indianapolis fino a sabato mettono in palio i pass per la rassegna iridata) dovrebbe gareggiare anche nei 200, 400 e 1.500.