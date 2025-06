L’ex tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è atterrato in mattinata a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, per un motivo molto importante, che, però, non riguarda il club giallorosso.

L’ex allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è atterrato in mattinata a Roma, all’aeroporto di Fiumicino per motivi che, però, non riguardano il calcio. O, almeno, non del tutto.

Gasperini, infatti, parteciperà, da invitato, al matrimonio del suo ex giocatore Gianluca Scamacca.

La firma con la Roma entro il weekend

Ovviamente, appare plausibile che questo suo passaggio nella capitale possa rivelarsi utile per confrontarsi ulteriormente con Ghisolfi e Ranieri. Il tutto sempre in vista della firma sul contratto triennale con la Roma che dovrebbe arrivare entro la fine della settimana.