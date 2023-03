Barcellona, Laporta: “Tanti farabutti vogliono infangare la nostra immagine”

Joan Laporta, Presidente del Barcellona, ha parlato del valore e dell’immagine del club: “Voglio affrontare tutti i farabutti che vogliono sporcare l’immagine del nostro club. Il Barça è un club con valori. Usiamo la parola valori non per fare bella figura, ma perché è davvero una parte fondamentale del nostro modello di eccellenza sportiva. Ed è per questo che il Barça è ammirato e riconosciuto in tutto il mondo. Succede che cerchino di infangare la nostra reputazione con campagne condotte in malafede”, le parole con riferimento al caso Negreira.

“Voglio dire che i feroci attacchi che intendono sporcare il nostro stemma non hanno nulla a che fare con la realtà. Non riusciranno a infangare il Barça, anche grazie ai nostri capitani che rappresentano i nostri valori e i nostri sentimenti, mostrano l’amore che hanno per questa maglia sul campo, dando la pelle fino all’ultima goccia di sangue per la squadra”, ha concluso Laporta.