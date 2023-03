Formazioni ufficiali Crotone-Catanzaro, Serie C 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Crotone-Catanzaro, sfida valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Ultima chiamata per i pitagorici, chiamati a portare a casa questo sentito derby calabrese se vogliono ancora sperare nella promozione diretta. Certo, anche in caso di vittoria non sarebbe facile recuperare 11 punti in 7 gare, ma comunque la situazione sarebbe migliore. Non ha invece bisogno di presentazioni il Catanzaro, che sta dominando il campionato e stasera potrebbe blindare definitivamente il primo posto. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di lunedì 13 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CROTONE-CATANZARO

CROTONE: In attesa

CATANZARO: In attesa