Barcellona, Laporta: “Con Messi c’era un accordo. Mercato? Migliori del Real Madrid”

Il Presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha fatto il punto dell’attuale situazione del club. “Stiamo meglio di due anni fa, stiamo andando sulla strada giusta”. Poi sull’accordo per riportare Messi in Spagna ha confessato: “Eravamo d’accordo. Il contratto era stato concordato, ma quando La Liga ci ha dato l’autorizzazione, il padre mi ha detto che Leo ha avuto due anni difficili a Parigi, che aveva sofferto molto e ora voleva giocare in un campionato con meno pressioni, gli ho detto che era perfettamente comprensibile”.

Poi sul mercato: “Xavi voleva Iñigo Martinez e Gundogan e su Vitor Roque posso dire già che è stato fatto. Manca un terzino destro e vogliamo anche rinforzare il centrocampo. Soddisfatto della squadra che stiamo costruendo, abbiamo una squadra migliore del Real Madrid”.