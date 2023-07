Hamrun-Maccabi Haifa interrotta per tafferugli sugli spalti

Il match tra Hamrun e Maccabi Haifa, valevole per l’andata del primo turno preliminare della Champions League 2023/2024, è stato interrotto per i disordini sugli spalti causati dalle due tifoserie. Nel corso del secondo tempo, sul punteggio di 2-0 in favore degli israeliani grazie alle reti di Pierrot e David, il direttore di gara ha deciso di rimandare negli spogliatoi le due squadre in attesa che la situazione migliori. Ma le due tifoserie non sembrano dello stesso avviso. Al momento la partita non riprende.