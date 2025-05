Il tecnico tedesco ex Liverpool e Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, avrebbe dato la sua disponibilità alla Roma per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri.

Clamorosa indiscrezione del quotidiano ‘La Stampa’: “Jurgen Klopp ha detto sì alla Roma”. Secondo quanto viene riportato nell’edizione online, dopo le tante voci e gli indizi di questi mesi, sarebbe arrivata, quindi, alla fine la corsa per il nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa la prossima stagione.

L’ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool – stando a quanto riporta il quotidiano torinese – avrebbe accettato la proposta messa sul piatto dalla Roma domenica 18 maggio alle 22.57. Ovvero, pochi istanti dopo il triplice fischio della gara tra Roma e Milan. In parola con un’altra squadra che avrebbe dovuto cambiare proprietà (ma della quale non viene rivelato il nome), Klopp sarebbe poi ritornato sui suoi passi aprendo in maniera convinta all’ipotesi giallorossa.

Tre indizi che fanno una prova

Nei giorni scorsi un video diffuso dai Friedkin, proprietari della società giallorossa, era stato interpretato come un primo indizio. Tanto che i bookmakers avevano abbassato di molto le loro quote. L’indiscrezione di ‘La Stampa’, è il terzo indizio che potrebbe mettere sul piatto la prova decisiva.

Un calciomercato “elettrico”

Come si legge, il sempre più vicino arrivo di Klopp sulla panchina della Roma aprirebbe le porte ad un mercato ‘elettrico’ con ben sei rinforzi. Tre titolari e tre riserve più due Primavera da valutare in ritiro. Ruoli: un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco (impossibile sapere ora chi è), un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace – e molto – Lucca dell’Udinese) e un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma) e un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari ma è favorito il Torino), altrimenti Atta dell’Udinese trattenendo l’ottimo Pisilli. Piacerebbe molto anche il baby Palestra dell’Atalanta, jolly difensivo, per il quale, però, da Bergamo, per ora viene fatto muro.