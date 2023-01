Barcellona, Dani Alves nella bufera: emergono nuovi dettagli sulla violenza in discoteca

Non si placano le polemiche intorno a Dani Alves, arrestato in seguito a un’accusa di violenza sessuale da una 23enne. La posizione del difensore del Barcellona si è aggravata in seguito ai dettagli svelati da La Vanguardia in merito al presunto reato che si sarebbe consumato in una discoteca catalana. Il brasiliano, dopo la violenza, avrebbe infatti bevuto un drink e poi lasciato la discoteca passando davanti alla ragazza mentre quest’ultima veniva soccorsa dal proprietario del locale.