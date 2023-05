Barcellona, con gli addii Alba e Busquets si possono registrare i rinnovi di Gavi e Araujo

Il Barcellona che sogna il ritorno di Lionel Messi, nell’imminente deve registrare gli adii di Sergio Busquets e Jordi Alba che chiudono l’antico ciclo vincente. I due giocatori dopo molti anni in blaugrana hanno dato addio alla maglia in questa stagione che ha portato agli uomini di Xavi la vittoria della Liga.

Gli addii di entrambi però non porta solo cattive notizie, in quanto il Barcellona aveva bisogno di ridurre la spesa salariale entro il 30 giugno per registrare alcuni cartellini importanti. Infatti il mancato pagamento degli stipendi di Alba e Busquets, porterà alla registrazione per i rinnovi di Gavi, Ronald Araujo e Alejandro Balde.