Premier League 2022/23: il Manchester United cala il poker e si qualifica aritmeticamente per la Champions League

Il Manchester United domina all’Old Trafford, poker sul Chelsea e qualificazione aritmetica per la Champions League. La formazione di ten Hag regge bene tutto il match, tanto da imporsi per 4-0 nella penultima giornata di Premier League 2022/23. Due marcature per tempo, quelle dei Red Devils: è Casemiro a sbloccare il risultato al sesto minuto con un bellissimo gol insaccato di testa sulla sinistra del portiere avversario. Martial raddoppia invece sul finale di prima frazione: è lui che tutto solo davanti alla porta non può sbagliare. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a tenere in mano le redini, al 72′ Fofana si lancia pericolosamente in scivolata sulle gambe dell’avversario, sul dischetto si posiziona Fernandes che battezza l’angolino basso di destra, pallone imparabile per Arrizabalaga. Il punto esclamativo arriva al 78′ con Rashford che approfitta dell’erroraccio del portiere avversario per superarlo con maestria e insaccare in rete. Vana la rete all’89esimo messa a segno da Joao Felix. Ennesima sconfitta stagionale per il Chelsea che resta clamorosamente in dodicesima posizione.