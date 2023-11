Brindisi-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Avellino, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. L’Avellino è in striscia da tante partite e non vuole fermare la sua corsa ora. Le zone alte di classifica e la promozione sono l’obiettivo della casata campana che farà di tutto per importare la sua legge anche in quel di Brindisi, dove la squadra di casa nelle ultime cinque uscite vanta solo una vittoria contro le quattro sconfitte. Si parte alle 18.30 di domenica 12 novembre con il match sarà in diretta su Sky Sport 251 e NOW.