Atletico Madrid, Simeone: “Il Siviglia ha grandi giocatori, siamo in crescita”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Copa del Rey contro il Siviglia: “Vengono da due ottime partite. Una col Getafe e una con il Granada. Hanno bisogno di punti, come noi del resto. Hanno grandi calciatori e un grande allenatore. Morata è in grande crescita, sia dal punto di vista del gioco che dei gol. La squadra è in crescita e sta migliorando partita dopo partita”.