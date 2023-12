Atletico Madrid, Simeone: “Grande affetto per Simone Inzaghi. L’Inter è in un momento straordinario”

Alla vigilia del match contro il Getafe, ha parlato in conferenza stampa il Cholo Simeone che oltre a preparare il match di Liga nel futuro prossimo della sua squadra, ha parlato anche del sorteggio di Champions League che ha decretato come prossima sfidante dei Colchoneros, l’Inter di Simone Inzaghi.

Le parole di Simeone: “Non credo a quello che gli altri stanno parlando, penso per me. È una squadra molto competitiva che è cresciuta dal gioco per giocare con molte persone sul campo rivale, come è stato visto nelle ultime partite. È sempre stato una squadra esigente e laboriosa, ha un modo per giocare come una squadra che tutti lavorano sull’idea dell’allenatore e lo hanno portato a competere come fa sempre. Mi sono ri-attivato. Lavora molto con entusiasmo, l’altro giorno gli parliamo che ci sono molti compagni con continuità e non siamo in grado di dargli l’opportunità di aggiungere minuti per mostrare la sua fiducia che dimostra quando si allena, ma è un ragazzo straordinario e speriamo di potergli dare ciò che merita“.

Sull’Inter: “Sappiamo che i campioni saranno sempre complessi e che tutti i rivali hanno le loro difficoltà. L’Inter è in un momento straordinario, in Champions ha gareggiato molto bene, amo il modo in cui giocano, ho un grande affetto per Simone (Inzaghi) e Javier (Zanetti) e tengo un grande ricordo di quello che ho vissuto a Milano”.