Supercoppa italiana, svelato l’ordine delle semifinali: si parte con Napoli-Fiorentina il 18 gennaio

E’ stato ufficializzato l’ordine delle due semifinali valide per la Supercoppa italiana, in programma in Arabia Saudita. Si comincia giovedì 18 gennaio con la sfida Napoli-Fiorentina, mentre la seconda semifinale, Inter-Lazio, si disputerà 24 ore dopo, venerdì 19 gennaio. Confermata invece la finale – tra le due vincitrici delle semifinali – nella giornata di lunedì 22 gennaio. A comunicarlo è Mediaset, che detiene i diritti televisivi in Italia delle Final Four, trasmesse su Canale 5. Tutte le partite sono in programma all’Al-Awwal Park, stadio in cui gioca anche l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.