Chelsea, Pochettino: “La priorità è alzare un trofeo, daremo il massimo per i nostri tifosi”

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Newcastle, valida per i quarti di finale di Coppa di Lega 2023/2024: “Significa tanto perciò vogliamo dare il 100% sia per il club che per la nostra gente. Alzare un trofeo è molto importante, specialmente per i nostri tifosi. Quando sei al Chelsea non c’è cosa più importante di vincere un titolo, è fondamentale tenerlo a mente. Dobbiamo essere pronti a lottare su ogni pallone ed essere aggressivi per avvicinarci alla vittoria“.