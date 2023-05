Verso Atalanta-Spezia, i convocati di Gasperini: ancora out Lookman

La rincorsa alla qualificazione all’Europa e magari alla Champions League dell’Atalanta proseguirà in quel di Bergamo per gli uomini di Gian Piero Gasperini chiamati a sfidare lo Spezia. Il tecnico della Dea ha diramato i convocati ufficiali del match contro la squadra di Semplici in cerca di punti salvezza. Ancora fuori Ademola Lookman.

Questo l’elenco completo dei convocati dell’Atalanta per il match contro lo Spezia: Lorenzo Bernasconi, Jeremie Boga, Marten de Roon, Berat Djimsiti, Ederson, Rasmus Hojlund, Teun Koopmeiners, Joakim Maehle, Leonardo Mendicino, Luis Muriel, Juan Musso, José Palomino, Mario Pasalic, Francesco Rossi, Giorgio Scalvini, Brandon Soppy, Marco Sportiello, Rafael Toloi, Duvan Zapata, Davide Zappacosta.