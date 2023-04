Probabili formazioni Verona-Inter, trentatreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Verona-Inter, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri non hanno un momento di sosta, e si trovano a tornare in campo per l’ennesima settimana consecutiva in mezzo alla settimana, per il turno infrasettimanale con il Verona. Dal canto loro gli scaligeri, saranno carichissimi per continuare la loro rincorsa alla salvezza. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio aprile e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Zaffaroni e Simone Inzaghi.

VERONA – Lasagna finisce ko, in attacco dovrebbero esserci Duda e Verdi a supporto di Gaich. Sulla fascia Lazovic è favorito su Doig per una maglia da titolare.

INTER – I nerazzurri sono pronti ad affidarsi nuovamente alla coppia offensiva formata da Lukaku e Lautaro, mentre in difesa spazio a Darmian, Acerbi e Bastoni.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abilgaard, Lazovic; Duda, Verdi; Gaich.

Ballottaggi: Duda 60% – Ngonge 40%, Lazovic 60% – Doig 40%.

Indisponibili: Henry, Lasagna, Hrustic.

Squalificati: –

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.

Ballottaggi: Lukaku 60% – Dzeko 40%.

Indisponibili: Skriniar.

Squalificati: –