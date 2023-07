Atalanta, rifiutata la prima offerta del Manchester United per Hojlund: i dettagli

Il Manchester United fa sul serio per Rasmus Hojlund. Il gioiello, svezzato da Gasperini nell’ultima stagione, è finito nel mirino di tanti club europee che vorrebbero accaparrarsi chi è definito il “fratello minore di Haaland“. Il centravanti norvegese rappresenta per la Dea un patrimonio ed è per questo che non cederà facilmente.

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bergamo la prima offerta dei Red Devils sarebbe arrivate all’Atalanta. 46 milioni di euro più bonus ritenuti insufficienti per Hojlund. La Dea, infatti chiede almeno 60 milioni di euro, con il prezzo che potrebbe salire se dovesse svilupparsi una vera e propria asta. Sì, attenzione alle possibili aste, in quanto lo United non sarebbe l’unico club interessato. Il Napoli in caso di partenza di Osimhen potrebbe virare su Hojlund così come la Juventus nel caso in cui dovesse dire addio a Dusan Vlahovic.