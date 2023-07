Basket, Manu Ginobili riceve il San Giorgio d’Oro a Reggio Calabria

L’ex cestista Manu Ginobili ha fatto ritorno a Reggio Calabria per ricevere il San Giorgio d’Oro, la massima benemerenza concessa dal Comune calabrese. La cerimonia si è svolta a Palazzo San Giorgio ed è stata l’occasione per consegnare all’argentino l’onorificenza che gli era stata assegnata nel 2006, ma che fu impossibilitato a ritirare per impegni sportivi. A consegnare la pergamena e una speciale targa il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti. Presenti anche il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, e l’assessora comunale Giuggi Palmenta. Molte le presenze tra i componenti della giunta comunale e del Consiglio comunale.

Ginobili è tornato a Reggio Calabria anche per le riprese di un documentario che ripercorre la sua vita professionale. Nella sua carriera, dopo l’avventura nel club calabrese con cui ha ottenuto la promozione in A1 e i quarti di finale scudetto, approda alla Virtus Bologna, dove vinse uno scudetto, due coppe Italia e una Eurolega. Nel 2003 il trasferimento in Nba ai San Antonio Spurs, con cui ha conquistato quattro campionati. Nel 2004 arriva anche la consacrazione ai Giochi Olimpici di Atene, con l’oro conquistato nella finale, giocata contro l’Italia.