Atalanta, presentate le divise per la stagione 2023/24

E’ appena iniziata la stagione 2023-24 che sarà quella per l’Atalanta del ritorno in Europa League e per l’assalto nella prossima stagione alla qualificazione in Champions League. La Dea ha deciso di continuare ancora con Gian Piero Gasperini in panchina per inseguire e continuare quel ciclo che aveva portato l’Atalanta stabilmente in Champions.

Per la stagione 2023-24 sono state presentate le due maglie sui canali social: Strisce nerazzurre verticali, tre nere e quattro azzurre e due sulla manica, con motivo geometrico sfumato a base quadrata col vertice rivolto verso l’alto, e cinque orizzontali nerazzurre (quattro sul dorso) molto sottili su campo bianco con reintroduzione del logo societario tondo stile anni novanta. La casacca tradizionale presenta la novità del sublimato geometrico e ha il collo a polo, con costine nerazzurre anche nei polsini. La divisa da trasferta, con scollo a V a doppia finitura in cui trova spazio la scritta 1907 realizzata con tecnica embossed, ha una banda azzurra sul fianco destro e una nera sul sinistro con risvolto delle maniche a colori invertiti. Le maglie, entrambe, presentano una scritta sul colletto: “LA MAGLIA SUDATA SEMPRE”, mentre il nome “ATALANTA BERGAMO” è stato inserito nella parte posteriore, subito sotto il colletto.