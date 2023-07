Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon 2023: programma e telecronisti Sky

Venerdì 14 luglio, ore 14:30. Jannik Sinner per la prima volta in carriera disputa una semifinale di un torneo del Grand Slam e a Wimbledon sfida il sette volte campione Novak Djokovic. Il serbo, che lo scorso anno eliminò l’azzurro ai quarti di finale in cinque set, in questa stagione ha già trionfato agli Australian Open e al Roland Garros. Il match, come d’altronde tutto il torneo – andrà in onda su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Disponibile anche uno studio pre-partita a partire dalle ore 14:00, mentre i due commentatori saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci.