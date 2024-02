Atalanta, Muriel verso il trasferimento in MLS: manca solo l’ufficialità con l’Orlando City

Luis Muriel è pronto a iniziare la sua nuova avventura negli States. L’attaccante colombiano, dopo anni in Italia, sta per trasferirsi all’Orlando City della MLS. Manca soltanto l’ufficialità, ma ormai pare un’operazione conclusa. La conferma arriva anche dal profilo Instagram di Cristian Raimondi, ex giocatore dell’Atalanta e attuale collaboratore tecnico dell’allenatore Gian Piero Gasperini. “In bocca al lupo Lucio!! Grande giocatore con il sorriso sempre!!”, si legge. Muriel, che era in scadenza di contratto il prossimo giugno, ha segnato 68 gol in 184 partite con la maglia degli orobici.