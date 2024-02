Coppa Italia femminile 2023/2024: Roma e Juventus in semifinale, eliminate Napoli e Sampdoria

Sono Roma e Juventus le ultime due semifinaliste della Coppa Italia femminile 2023/2024. Nel ritorno dei quarti di finale della competizione a eliminazione diretta, ribaltone delle giallorosse che sono riuscite a capovolgere il 2-0 subito dal Napoli all’andata. A sbloccare l’incontro nel primo tempo è Emilie Haavi al 14′, al 33′ ecco il raddoppio a opera di Elena Linari. Un punteggio che regge fino ai minuti finali e che avrebbe prolungato l’incontro oltre il 90′, ma ecco che all’84’ Zara Kramzar segna il gol che vale la qualificazione per le ragazze di Spugna, che nel doppio confronto che vale la finale sfideranno il Milan.

Avanti anche le bianconere di Montemurro. Qui il risultato era chiuso già dall’andata, perché le torinesi si erano imposte con un nettissimo 0-4 in terra doriana, al ritorno comunque c’è un altro successo per la forte corazzata detentrice degli ultimi due titoli in questa competizione, lo firma per 1-0 una rete di Cristiana Girelli al 19′. In semifinale, nel doppio confronto, sfida interessantissima contro la Fiorentina.