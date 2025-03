Arrivata a St.Moritz da grande favorita, Flora Tabanelli non stecca nelle qualificazioni del Big Air ai Mondiali di Freeski. Sulle nevi elvetiche, dopo che le è sfuggito di un soffio il podio nello SlopeStyle, la 17enne emiliana ora punta al colpo grosso nella sua specialità, quella che l’ha vista dominare la stagione di Coppa del Mondo.

Un percorso iniziato questa mattina con il turno eliminatorio chiuso in terza posizione dopo le tre run che hanno dato vita a una classifica molto corta. A guidarla c’è la padrona di casa, la svizzera Sarah Höfflin, con 169 punti; poco più indietro la canadese Megan Oldham (168,50) e la nostra Tabanelli: 167,75 i punti raccolti dall’azzurra grazie ai parziali di 79,75 della prima e 88,00 della terza run, eliminando il 62,50 della seconda. Centrano l’accesso in finale anche la cinese Mengting Liu (166.25), la finlandese Anni Karava (165.00), la canadese Olivia Asselin (161.75), l’austriaca Lara Wolf (160.00) e l’altra cinese Linshan Han (158.75).

QUALIFICATE ALLA FINALE

169.00 HOEFFLIN Sarah SUI

168.50 OLDHAM Megan CAN

167.75 TABANELLI Flora ITA

166.25 LIU Mengting Run CHN

165.00 KARAVA Anni Run FIN

161.75 ASSELIN Olivia Run CAN

160.00 WOLF Lara Run AUT

158.75 HAN Linshan Run CHN

ELIMINATE

148.00 EIE Sandra Run NOR

147.59 KOTSAR Kateryna UKR

142.50 ANDRASKA Anouk SUI

137.75 YANG Ruyi Run CHN

128.25 SUGAWARA Kiho JPN

127.25 HENDERSON Grace USA

121.00 DUMONT ZANELLA Kim FRA

118.50 KOGA Yuna JPN

118.00 ANDREWS Ruby Star NZL

115.50 CLARKE Skye CAN

103.75 HAMILL Marin USA

90.50 GREMAUD Mathilde SUI

84.75 DISBROWE Madeleine NZL

60.50 THOMAS Daisy Run AUS

44.00 XIONG Wenhui Run CHN

28.50 HARRIGAN Abi Run AUS

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Domani toccherà al fratello di Flora, Miro Tabanelli. Qualificazioni del Big Air anche per lui a partire dalle 11:30. Per le due finali l’appuntamento è fissato per sabato 29 marzo alle 19:30, con la speranza che l’Italia possa giocarsi una medaglia con entrambi i fratelli.