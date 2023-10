Ascoli: direttore sportivo Valentini sollevato dall’incarico

L’Ascoli ha sollevato dall’incarico il direttore sportivo Marco Valentini. L’annuncio arriva direttamente dalla società, con Massimo Pulcinelli, socio di maggioranza, che dichiara: “Non ho alcun rimprovero in particolare da muovere nei confronti di Valentini, ma cerchiamo nuova energia per un bel gruppo che ha tanto da dare e tanto da fare“. Valentini ricopriva quel ruolo da fine ottobre 2021, quando aveva sostituito Fabio Lupo. Tra i favoriti per la successione c’è il nettunese Marco Giannitti.