Trento-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Trento-Triestina, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Trasferta delicata per gli uomini di Tesser che deovno riprendere la marcia per buttarsi alla rincorsa del duo di testa formato da Mantova e Padova. Il match per la Triestina è delicato: il Trento in casa ha sempre dimostrato di essere un avversario ostico. Si parte alle 14.00 di domenic 7 gennaio con la partita che sarà visibile su Sky Sport 254 e NOW.