Arthur torna alla Juventus, Klopp: “Gli auguro il meglio per il futuro”

Arthur a fine stagione tornerà dal Liverpool alla Juventus, posto che ha lasciato nello scorso gennaio per cercare fortuna in Inghilterra. Alla fine anche la storia con i Reds non avrà un finale con il riscatto che non verrà esercitato dal club inglese. Torino tornerà ad essere la casa del centrocampista brasiliano, sempre momentaneamente.

Klopp ha tenuto a salutare il brasiliano: “Vorrei augurare il meglio ad Arthur per il suo futuro mentre il suo periodo di prestito volge al termine la sua professionalità e capacità erano chiare a tutti coloro che hanno lavorato con lui”.