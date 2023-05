Playoff Serie B 2022/2023, il calendario: programma, date, orari, tv

Grande attesa per i playoff di Serie B 2022/2023. Con la stagione regolare agli sgoccioli e i posti delle due promosse già assegnati (Frosinone e Genoa), le migliori del campionato inseguono l’ultimo slot per la Serie A. Si parte venerdì 26 maggio con il primo turno. La finale andata e ritorno è in programma tra l’8 e l’11 giugno. Il primo turno tra quinta e ottava e tra sesta e settima prevede una partita unica sul campo della meglio piazzata nella stagione regolare. A seguire spazio alle semifinali: la gara di andata sarà disputata in casa delle squadre che hanno disputato il turno preliminare, quella di ritorno invece avrà luogo in casa della terza e della quarta classificata nella stagione regolare. Poi la finale attesissima. Potrete seguire i playoff in diretta su Sky, Dazn ed Helbiz. Sportface.it però non vi lascerà soli e vi offrirà gli aggiornamenti in tempo reale per seguire una post season imperdibile.

CALENDARIO PLAYOFF SERIE B

Primo turno

Venerdì 26 maggio

Orario da definire, 6a vs 7a

Sabato 27 maggio

Orario da definire, 5a vs 8a

Semifinali

Andata

Lunedì 29 maggio

Orario da definire, 6a/7a vs Bari

Martedì 30 maggio

Orario da definire, 5a/8a vs 4a

Ritorno

Venerdì 2 giugno

Orario da definire, Bari vs 6a/7a

Sabato 3 giugno

Orario da definire, 4a vs 5a/8a

Finale

Andata

Giovedì 8 giugno

Finalista peggio piazzata in regular season vs Finalista meglio piazzata in regular season

Ritorno

Domenica 11 giugno

Finalista meglio piazzata in regular season vs Finalista peggio piazzata in regular season