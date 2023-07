Dall’Inghilterra: all’Arsenal affascina l’idea Mbappé nel 2024

Kylian Mbappé può scuotere questo o il prossimo mercato. Nonostante le smentite legate ad un suo passaggio in questa sessione di mercato al Real Madrid, i pensieri che lo vedono fuori e lontano da Parigi sono molti e sempre più in rialzo. Non ci pensa solo Florentino Perez però: infatti, sul giocatore in scadenza ci sarebbe anche l’Arsenal.

Secondo la stampa britannica, infatti, anche la Premier League si iscriverebbe alla corsa per Kylian Mbappé con l’Arsenal che penserebbe all’idea intrigata ed affascinata dalla possibilità di tentare l’affondo alla stella francese. Il contratto di Mbappé scadrà nel giugno del 2024, se non dovesse rinnovare con la casacca del PSG. Oltre al Real Madrid, quindi, occhio all’Arsenal di Arteta ed anche al Manchester United di ten Hag.