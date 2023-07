Milan, Rafa Leao cambia numero di maglia: indosserà la 10

Nuova stagione, nuovo numero di maglia per Rafa Leao, che ha deciso di festeggiare il rinnovo di contratto con il Milan con un cambio di numero. A partire dal prossimo anno, il portoghese lascerà infatti la 17 per vestire la prestigiosa maglia numero 10. Liberata da Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, Leao ne ha approfittato per accaparrarsela. La conferma è arrivata da una storia pubblicata dal Milan sui social.