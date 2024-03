Argentina, giornalista denuncia quattro giocatori del Velez per abuso sessuale

Quattro giocatori del Velez Sarsfield sono stati sospesi dal club dopo che una giornalista di 24 anni li ha denunciati per abuso sessuale. Come riportato dall’agenzia di stampa Na, la giovane ha raccontato che è cominciato tutto quando è stata contattata su Instagram dal portiere Sebastiàn Sosa. Una volta raggiunto l’uomo all’hotel Hilton di Tucuman, però, ecco la scoperta: nella stanza con lui c’erano anche Braian Cufré, Abiel Osorio e José Ignacio Florentin.

“Abbiamo bevuto qualche birra e poi mi hanno offerto un liquore che mi ha stordito. Stavo così male che si sono dovuta sdraiare su un letto in stato di torpore. E’ stato allora che i quattro hanno abusato di me senza consenso” ha denunciato la giornalista argentina. Fortunatamente qualche ora dopo si è sentita meglio ed ha potuto chiamare un taxi per tornare a casa.

Le autorità competenti sono già al lavoro per fare chiarezza sulla vicenda ed un giudice ha disposto l’apertura le indagini, con tanto di visita medica della vittima, l’acquisizione dei suoi vestiti e i filmati delle telecamere dell’hotel dove si è consumato il presunto abuso. Il Velez Sarsfield ha intanto reso noto di aver sospeso in via preventiva i quattro giocatori: “Vista la gravità della denuncia, restano a disposizione della giustizia per contribuire all’indagine“.