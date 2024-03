Diffidati Roma-Brighton, giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Roma-Brighton: ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. La squadra di De Rossi affronta gli inglesi di De Zerbi nel primo dei due atti: ci sono tre giocatori in diffida, due in mezzo al campo per i capitolini, pertanto non dovranno farsi ammonire per evitare di saltare il ritorno. Si tratta di Bryan Cristante, Leandro Paredes ed Evan Ndicka, che in caso di cartellino giallo all’Olimpico non ci saranno poi nella trasferta inglese una settimana dopo.