Arbitro picchiato in Turchia: 3 le persone fermate. Il campionato riparte il 19 dicembre

In Ankaragucu-Rizespor si è scritta una pagina veramente triste per il mondo del calcio intrnazionale. L’aggressione a Umut Meler, direttore di gara del match fra le due compagini turche, ha segnato un colpo profondo per tutto il movimento dei direttori di gara. Dopo alcune ore l’arbitro è stato dimesso dall’Ospedale, mentre le autorità turche hanno iniziato le indagini ed hanno intercettato ben tre persone.



In queste ore l’arbitro è stato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato e dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico che lo costringerà a un periodo di riposo, mentre tre persone identificate come coloro che lo hanno ripetutamente colpito, fra le quali il presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca, sono state arrestate. Il campionato ripartirà il 19 dicembre.