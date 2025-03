Arriva un annuncio pazzesco su Victor Osimhen: la cifra è da capogiro, l’affare è ufficiale e sta facendo discutere l’intero mondo del calcio

Mentre in campo il Galatasaray si gode Victor Osimhen che sta confermando in Turchia il suo feeling con il gol, fuori dal rettangolo verde di gioco impazza il mercato intorno all’attaccante nigeriano. Come noto il suo cartellino è di proprietà del Napoli. Si trova nel club turco solo in prestito e le chance di una permanenza ad Istanbul sono praticamente nulle a meno che il Gala non paghi la famosa clausola rescissoria agli azzurri da 75 milioni di euro.

Una cifra sicuramente fuori dalla portata per i turchi. A giugno farà ritorno nel capoluogo campano, ma sarà di passaggio. Non c’è nessuna possibilità che resti nel capoluogo campano. Il suo futuro è altrove, andrà trovata l’intesa con una squadra che intenda fare sul serio. Questo significa versare la cifra della clausola o un abbassamento delle pretese da parte di Aurelio De Laurentiis. I club maggiormente indiziati sembrano essere PSG o Barcellona, più defilate alcune big di Premier League (come Chelsea e United) che seguono da tempo il classe’ 98.

Follia Osimhen, affare mostruoso: la cifra è folle!

Il Napoli vuole cederlo prima possibile, evitando il lungo tira e molla della scorsa estate che ha condotto al nulla di fatto. Mentre si continua a parlare di quale sarà il futuro dell’ex bomber azzurro, nelle ultime ore è arrivato un nuovo affare per lui con una cifra da capogiro. L’annuncio è stato dato dallo stesso Osimhen sui social.

Il calciatore, infatti, ha sfoggiato la sua nuova collana: altro non è che una replica della sua iconica maschera, la quale ancora oggi è indossata con orgoglio e un pizzico di sana scaramanzia in ogni gara dal giocatore. L’ex Napoli si è fatto un regalino da un valore assurdo. Oltre un milione e mezzo di euro! Per la precisione si tratta di una lunga catena che termina con un ciondolo raffigurante la famosa maschera. Il peso è di circa 1 chilo, fatta completamente d’oro massiccio tempestata di diamanti e smeraldi per oltre 275 carati con dettagli in fibra di carbonio con richiami all’originale.

Osimhen ha postato sui social alcune foto mentre indossa la preziosa collana direttamente all’interno dello stadio del Galatasaray. Dove gli è stata consegnata da Benny Da Jeweler, il gioielliere che l’ha realizzata a mano per lui. I due sono raffigurati sul prato verde nell’impianto del club turco con il bomber che mostra fiero il suo nuovo acquisto.