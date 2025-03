Ultima tappa di Coppa Italia Boulder di arrampicata. Sulle pareti di Modena finale perfetta di Pietro Biagini (KUNDALINI S.S.D S.R.L), che totalizza 100 punti netti e batte agilmente Matteo Reusa (ASD KUOTA 8.10), secondo a quota 84.2 punti. Completa il podio di giornata Luca Boldrini (Deva Wall ASD APS), terzo con 73.8 punti davanti a Niccolò Salvatore (69.0 punti). Il tesserato GOLLUM CLIMBING ACADEMY mette in bacheca la classifica generale di Coppa Italia Boulder terminando al primo posto con 1715 punti. Secondo Biagini (1610) e terzo Mattia Salvatore (1564), oggi quinto con 59.7 punti.

I risultati di giornata

Pietro Biagini (KUNDALINI S.S.D. S.R.L) 100.0 punti Matteo Reusa (ASD KUOTA 8.10) 84.2 punti Luca Boldrini (Deva Wall ASD APS) 73.8 punti Niccolò Salvatore (GOLLUM CLIMBING ACADEMY) 69.0 punti Mattia Salvatore (GOLLUM CLIMBING ACADEMY) 59.7 punti Riccardo Vicentini (LUPI CLIMBING TEAM) 59.1 punti Matteo Baschieri (Just Climb ASD) 29.9 punti

La classifica generale finale

Niccolò Salvatore (GOLLUM CLIMBING ACADEMY) 1715.0 punti Pietro Biagini (KUNDALINI S.S.D. S.R.L) 1610.0 punti Mattia Salvatore (GOLLUM CLIMBING ACADEMY) 1564.0 punti Davide Marco Colombo (FIAMME ORO) 1540.0 punti Nicolò Sartirana (CENTRO SPORTIVO ESERCITO) 1495.0 punti Michael Piccolruaz (FIAMME ORO) 1415.0 punti Matteo Reusa (ASD KUOTA 8.10) 1345.0 punti Luca Boldrini (Deva Wall ASD APS) 1275.0 punti Simone Mabboni (CRAZY CENTER) 1215.0 punti Riccardo Vicentini (LUPI CLIMBING TEAM) 1145.0 punti

Al femminile

Vince in finale Giulia Medici. L’atleta in forza per la S.S.D SPORT PROMOTION totalizza 69.7 punti e precede Giulia Previtali (CLIMBERG ASD BERGAMO), seconda con 59.8 punti. Terza Miriam Fogu (ARRAMPICATA LIBERA PERUGIA) con 59.1 punti. Classifica generale che vede trionfare Francesca Matuella (ARCO CLIMBING), oggi quinta con 44.8 punti, proprio su Fogu.

I risultati di giornata

Giulia Medici (S.S.D SPORT PROMOTION) 69.7 punti Giulia Previtali (CLIMBERG ASD BERGAMO) 59.8 punti Miriam Fogu (ARRAMPICATA LIBERA PERUGIA) 59.1 punti Leonie Hofer (AVS PASSEIER) 53.9 punti Francesca Matuella (ARCO CLIMBING) 44.8 punti Valentina Arnoldi (RAGNI LECCO) 39.0 punti

La classifica generale finale