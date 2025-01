Gert Vervoort, ex direttore sportivo della squadra di ciclismo femminile belga di seconda divisione ‘Proximus-Ciclys’ (ora Team Velopro-Alphamotorhomes), è stato squalificato per cinque anni dall’Uci. La decisione è arrivata dopo che la Commissione Etica ha accertato “comportamenti inappropriati di natura psicologica e sessuale”. Insieme a Vervoort, è stato sospeso per 18 mesi anche il team manager Eddy van Bunder, per inadempienza all’obbligo di denunciare cattive condotte.

Il comunicato UCI

“Questa sanzione avrà effetto solo se occupa una posizione o esercita attività che lo assoggettano al Codice. Il signor Vervoort è stato riconosciuto colpevole di aver commesso i reati previsti dall’articolo 6.4 del Codice Etico dell’UCI (Tutela dei diritti umani, integrità fisica e mentale) e articoli 2.3 (Molestie sessuali) e 2.4 (Abuso sessuale) dell’Appendice 1 del Codice Etico dell’UCI, per aver tenuto comportamenti inappropriati con atlete comportanti contatti fisici non necessari di natura sessuale, approfittando della sua posizione di autorità su di loro”, recita il verdetto dell’UCI, arrivato nel corso della giornata.

La vicenda

I fatti risalgono al 2023 e Vervoort, che era stato sospeso l’estate scorsa dall’UCI, inizierà a scontare la squalifica quando tornerà ad assumere una posizione nel mondo ciclistico. Nel luglio 2024, era stato pubblicato un comunicato con cui annunciava la sospensione del direttore: “Sulla base delle informazioni fornite da diversi corridori, la Commissione Etica ha deciso di sospendere provvisoriamente il Direttore Sportivo ai sensi dell’articolo 34.2.2 del Codice Etico dell’UCI. Questa sospensione provvisoria si applica per un periodo di tre mesi a partire da oggi, mentre l’indagine continua. L’UCI non farà ulteriori commenti su questa vicenda“.

Van Bunder, invece, dovrà frequentare un corso di formazione sulla salvaguardia dei ciclisti prima di tornare a lavorare nel panorama a partire dal luglio 2026. Inoltre, è chiamato a pagare una multa di 5000 franchi svizzeri. Nel caso il manager si rifiuti di partecipare al corso, dovrà scontare 18 mesi di squalifica aggiuntivi.