Ancelotti sulla Roma: “Ha le chance per vincere l’Europa League”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid ed ex campione d’Italia con la Roma è stato presente all’evento “Anno d’oro per Roma” in scena al teatro Brancaccio, e ci ha tenuto a commentare la finale di Europa League in programma domani. “La Roma ha le chance per fare la sua partita e vincere, anche perché in panchina ha un allenatore molto esperto nelle finali. Speriamo che vinca”. Poi ha proseguito: “Il Siviglia gli ultimi due mesi li ha fatti bene, è una squadra molto bene organizzata”.

E sull’emozione della vittoria dello Scudetto a Roma ha detto: “Farlo dopo 40 anni che non succedeva era un’esperienza da vivere, qualcosa di speciale. La Roma ci deve riprovare. E’ importante tenere vivo il passato, perché è la grande forza di un club. Il Real Madrid questo lo fa in modo chiaro. Se la Roma tiene vivo il ricordo di tutti i successi sarà una società migliore in futuro e che vincerà ancora”. Poi ha concluso: “Voglio continuare a vincere, ci riproverò ancora, ma non per molto…”.