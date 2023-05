Playoff Serie A1 2022/2023: Olimpia Milano col brivido, ma si prende anche gara-2 contro Sassari

L’Olimpia Milano rincorre, sembra metterla in ghiaccio, poi rischia nel finale ma riesce comunque a vincere anche gara-2 portandosi avanti 2-0 nella serie della semifinale playoff di Serie A1 contro la Dinamo Sassari. La formazione di Messina ci mette tanto a carburare e non gioca bene come in gara-1, ma alla lunga con super Datome e Shields arrivano canestri pesanti che creano un solco nei confronti dei sardi di Bucchi, che non riescono a sistemare le cose nonostante lo sforzo finale. Adesso l’Armani è dunque a una sola vittoria della finalissima.

Subito le triple di Baron e Bendzius a inizio primo quarto, quest’ultimo ne piazza un’altra e Sassari vola sul 5-10. Stephens risponde a Baron, entrambi da due in penetrazione ed è 9-12, Bendzius sforna altre triple e i sardi provano di nuovo a scappare, ma Pangos col due su due dalla lunetta sistema le cose poco prima della sirena per il 13-19 che comunque vede i padroni di casa sotto di sei. In apertura di secondo quarto, due canestri di fila per Robinson e nel mezzo la tripla di Datome: così facendo, incrementa il gap la Dinamo, 16-23. Datome è comunque in grandissimo spolvero e parte il suo show: tripla in sospensione, poi altro canestro per il 23-27 con cui la squadra di coach Messina torna a farsi sotto. Melli con la schiacciata piazza il 28-29, Baron con la tripla firma il sorpasso, con l’altra tripla Voigtmann si va all’intervallo lungo sul 39-38 per Milano.

Terzo parziale inaugurato ancora da un gran tiro dall’arco, stavolta di Shields, poi sale in cattedra Napier con il gioco da tre col fallo subito dopo il canestro e il libero aggiuntivo a bersaglio: 47-44. Datome poi con una tripla e i due liberi a segno ricaccia di nuovo indietro Sassari ed è 60-56 prima degli ultimi dieci minuti decisivi. Ancora una tripla di Datome per il 65-58 e un vantaggio che viene acuito da Shields e il suo appoggio a canestro, è sempre suo il gioco da tre punti con il canestro in gancio e il fallo subito, 71-61 e massimo vantaggio dell’Armani. Ma il finale è thriller: un solo libero a segno per Melli, la Dinamo ci crede e accorcia sul 76-72, poi però pesa l’errore di Bendzius in uno dei liberi nel finale e così Baron mette in sigillo sull’80-75.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Pangos 2, Tonut, Melli 4, Baron 13, Napier 14, Ricci, Baldasso ne, Shields 14, Alviti ne, Hines 6, Datome 19, Voigtmann 8. Allenatore: Messina.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Jones 7, Robinson 6, Dowe 12, Kruslin 3, Devecchi ne, Treier 4, Chessa ne, Stephens 10, Bendzius 21, Gentile 2, Raspino, Diop 10. Allenatore: Bucchi.

ARBITRI: Lanzarini-Bartoli-Valzani.

NOTE: parziali 13-19, 39-38, 60-56. Tiri liberi: Milano 18/27, Sassari 14/18. Usciti per falli: nessuno.