Amichevole 2023: l’Atalanta si impone sulla Pergolettese, 3-0 a Zingonia

L’Atalanta si impone con un tris sulla Pergolettese, nell’amichevole svoltasi questo pomeriggio a Zingonia. Un primo tempo che non spicca per intensità e occasioni quello tra la formazione di Gasperini e gli avversari militanti in Serie C. Poche le chance da rete, e rari i tiri verso lo specchio della porta. Per vedere sbloccare il risultato si è atteso fino al 45esimo quando Zapata, tutto solo in area, si smarca dagli avversari e si gira calciando un diagonale imparabile. E’ così che i nerazzurri firmano il primo vantaggio. Nella ripresa arriva anche il raddoppio con il primo gol in maglia nerazzurra per Scamacca, che in area si gira e spiazza di destro il portiere avversario. Il punto esclamativo sul match arriva sul finale con il gol di punta di Muriel, è l’attaccante colombiano a mettere il sigillo sul definitivo 3-0.