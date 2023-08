Manchester United, Hojlund lavora a parte a Carrington

di Valerio Carriero 1

Bisognerà attendere ancora per l’esordio di Rasmus Hojlund con la maglia del Manchester United. L’attaccante danese, nuovo acquisto dei Red Devils, non ha giocato le amichevoli contro Lens e Athletic Club per “un lieve infortunio durante l’allenamento pre-campionato con l’Atalanta“, come specificato nella nota del club inglese. Hojlund prosegue dunque il recupero lavorando a parte, come dimostrato in alcuni video postati dagli account social dello United e “continua a fare progressi verso la piena forma fisica” ma il problema “dovrebbe tenerlo fuori per alcune settimane”. Domani è prevista la conferenza stampa di Erik ten Hag in vista della prima di Premier League contro il Wolverhampton e probabilmente si conosceranno notizie più approfondite sulle condizioni del 20enne danese.