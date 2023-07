Amichevole 2023: il Lecce ne fa 15 al Postal: dieci diversi marcatori a segno

Il Lecce riparte alla grande, termina 14-1 l’amichevole tra la formazione giallorossa e l’US Postal. La formazione di D’Aversa ha dominato nettamente l’intera sfida, potendo gestire il gioco al meglio delle proprie possibilità. Le numerose marcature arrivano grazie a schermi di gioco definiti e concretizzati. A firmare per primo il tabellino dei marcatori è Maleh, autore di una doppietta. E’ Strefezza a raddoppiare al 15esimo, sono poi Ceesay, anche lui con doppietta, Corfitzen, Di Francesco e Bleve con autogol a chiudere la prima frazione di gioco sul risultato di 7-1. Nella seconda frazione l’andamento non cambia, totale gestione del gioco e altre otto marcature: Listkowski va a segno al 55esimo, è poi Berisha ad allungare nuovamente con un colpo di testa, tornerà alla rete anche al 72′. A completare il tabellino dei marcatori poi, Corfitzen, Dorgu, Burnete e Rodriguez, anche lui con una doppietta personale.