Portanova in prestito alla Reggiana, tifosi granata in rivolta: “Disdiciamo l’abbonamento”

E’ rivolta dei tifosi della Reggiana una volta uscita la notizia del trasferimento ufficiale di Manolo Portanova in prestito dal Genoa. Il centrocampista, infatti, è al centro della vicenda giudiziaria sull’accusa, con condanna di primo grado con rito abbreviato a sei anni, per violenza sessuale di gruppo, verdetto per il quale è già stato presentato ricorso in appello. Sui social, però, i tifosi granata non ci stanno e non hanno visto di buon occhio questa operazione di mercato, alcuni di loro hanno dichiarato di essere pronti a restituire e disdire l’abbonamento allo stadio.