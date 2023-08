Amichevole 2023: il Cagliari vince sul finale, 2-1 sul Como

Il Cagliari vince sul finale, battuto il Como per 2-1 nell’amichevole del ritiro di Saint-Vincent. Ottimo primo tempo da parte della formazione di Ranieri che si è anche imposta di misura. Diverse le occasioni per i sardi, due in particolare con Pavoletti: prima con una mezza rovesciata uscita fuori di pochissimo, e poi con un colpo di testa di poco alto sulla traversa. A sbloccare il risultato ci pensa poi Lella al 32esimo che, rubando palla al limite dell’area, fa tutto bene spiazzando Semper. Arriva a metà della seconda frazione di gioco il pareggio del Como: al 65esimo Blanco approfitta dell’errore difensivo per firmare il pareggio col destro. Sul finale però, un rigore concesso ai rossoblù, concede agli uomini di Ranieri di siglare la vittoria. Sul dischetto si posiziona Viola che non sbaglia, termina 2-1,