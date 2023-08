Serie B, ricorsi Lecco e Reggina: domani il dispositivo di sentenza del Tar

La telenovela delle ammissioni alla prossima Serie B conoscerà un nuovo capitolo domani. Secondo quanto riporta l’Ansa, nella giornata di giovedì sarà pubblicato il dispositivo di sentenza del Tar del Lazio sui ricorsi amministrativi di Lecco e Reggina sul tema dell’ammissione al prossimo campionato di Serie B di calcio. La discussione è durata circa tre ore. Dopo la pubblicazione del dispositivo, il Tar avrà nel massimo 10 giorni di tempo per pubblicare anche le motivazioni delle sentenze. Insieme con il ricorso del Lecco, è stato discusso anche il ricorso ‘associato’ proposto dalla Figc. Una decisione da cui dipende anche il futuro di altri club. Tra questi il Brescia, retrocesso in C, che conta nel ripescaggio in virtù del primo posto della graduatoria ufficiale pubblicata dal Consiglio federale. Spettatore interessato anche il Perugia, dopo la vittoria al Collegio di Garanzia con il ricorso contro il Lecco.