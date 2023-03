Amburgo, Vuskovic positivo all’Epo: 2 anni per il giocatore croato

Grana in casa Amburgo, con il difensore croato Mario Vuskovic che è risultato positivo al controllo antidpong. Il giocatore è risultato positivo, infatti, all’Epo per questo motivo andrà incontro ad una pena che lo costringerà a rimanere fuori dal campo e dalle partite per 2 anni.

L’ufficialità della notizia è stata riportata con una nota della federazione tedesca che ha parlato del fatto. Vuskovic è stato posto a controllo lo scorso 6 settembre 2022 durante l’allenamento ha rivelato tracce di Epo nelle urine. Il giocatore e il club di Amburgo, che disputa la 2a divisione tedesca, hanno impugnato la decisione. Anche l’Agenzia tedesca antidoping (Nada) e l’Agenzia mondiale antidoping (Wada) possono presentare ricorso entro una settimana. A margine della nota ufficiale che ha parlato della positività del giocatore all’Epo, è intervenuto anche il presidente del tribunale sportivo della Federcalcio tedesca, Stephan Oberholz, che ha così sentenziato: “Tutte le analisi hanno rivelato una quantità certamente piccola ma chiaramente visibile di Epo“.