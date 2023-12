Allievi: violenza in campo in Toscana, quindicenne picchiato selvaggiamente da un avversario

Gravi episodi di violenza in campo a Calenzano, nel fiorentino, dove la squadra di casa ha ospitato il Casellina nel campionato Allievi B. Secondo quanto riporta La Nazione, un calciatore ospite sarebbe stato atterrato da un avversario a pallone lontano e successivamente picchiato selvaggiamente con calci alla schiena e alla testa. L’arbitro, un sedicenne, ha fermato il gioco ed espulso il giocatore di casa, mentre l’ambulanza ha soccorso il giovane calciatore aggredito. Escluse per fortuna lesioni gravi, in attesa del giudice sportivo.